Suzukis Allrad-Alleskönner SX4 S-Cross – wie für Tirol gemacht

Wer den bislang bereits erhältlichen Dreizylinder (112 PS, angenehm quirlig) und den Vierzylinder-Benziner (140 PS, auffallend spritzig) kennt, fragt sich, ob es den Hybrid denn wirklich noch gebraucht hätte. Nach gut 5000 Testkilometern lautet die Antwort: Ja! Das sich während der Fahrt selbst aufladende Aggregat ist nämlich ein Meister aller Tugenden. Rollt man gelassen dahin, spart es Kraftstoff. Will man die Fahrwerksqualitäten des SX4 erfahren, hilft das 48-Volt-System dem Benziner per Extraschub nach. Das Zusammenspiel geschieht unbemerkt (außer man schaut auf den Energiestatus am Display). Diese Antriebskombination verleiht dem SX4 ein feines Maß an Ruhe und Souveränität. Die Rechnung fällt mit 6,6 Litern Praxisverbrauch dabei erfreulich niedrig aus – auch im Vergleich zum 140-PS-Benziner. So einfach kann Hybrid – ganz ohne lästige Kabel – funktionieren.