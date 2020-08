Die neue E-Klasse: Ein Potpourri an edlen Karossen

Stuttgart – Die „Qual der Wahl“ war bei Mercedes schon immer gegeben, speziell in der E-Klasse: Limousine, Kombi (traditionell „T-Modell“, inklusive der höhergestellten All-Terrain-Version), Cabrio, Coup­é. Dazu die Variationen mit Heck- oder Allradantrieb und die Vielzahl der Motorisierungen. Und da gibt es auch beim ab Mitte August in den meisten Versionen verfügbaren Facelift eine Erscheinung außerhalb der Norm: Mercedes hält am Dieselhybrid fest. Von der sehr überschaubaren Konkurrenz aufgegeben, bieten die Stuttgarter weiter diese Verfeinerung im Antriebsspektrum neben dem Benzin-Plug-in an, in der E-Klasse als 300 de, Limousine oder T-Modell, mit oder ohne Allradantrieb (4matic). „Als Teilnehmer der damaligen Besprechung im Verkehrsministerium kann ich nur sagen: Eine Förderung für den Dieselhybrid wurde rundweg abgelehnt. Niemand wollte sich von den Vorzügen ein Bild machen“, sagt Mercedes-Österreich-Sprecher Bernhard Bauer.