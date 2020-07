Starker Anstieg bei Bränden in landwirtschaftlichen Betrieben

Innsbruck – Immer öfter kommt es in der österreichischen Landwirtschaft zu Bränden, die mit teils erheblichen Schäden verbunden sind. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist die Zahl der Brände seit 2008 um mehr als 35 % auf über 1500 im Jahr 2018 gestiegen. Erst vergangenen Freitag brach, wie berichtet, in einer Tenne in Reith bei Kitzbühel nach einem Blitzschlag ein Feuer aus. Zwar konnte es vom 35-jährigen Besitzer unter Kontrolle gehalten werden, jedoch gelang es erst der Feuerwehr, den Brand vollständig zu löschen.