22 Corona-Fälle im Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Zusammenhang mit dem Wiener Neustädter Cluster um die Freikirche „Pfingstkirche Gemeinde Gottes“ ist am Donnerstag von 9 auf 22 angestiegen. Laut Gesundheitsbehörden sind 270 Personen unter Beobachtung. Beim zweiten niederösterreichischen Corona-Hotspot, einem Schlachthof in Eggenburg (Bezirk Horn), erhöhte sich die Zahl um vier auf 38 Infektionen.