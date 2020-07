Wiesing, Innsbruck – Der Baubescheid für das geplante Kinder-Rehabilitationszentrum in Wiesing ist ausgestellt – datiert mit 8. Juli. Rechtskräftig ist er allerdings erst nach Ablauf einer vierwöchigen Frist. Dem Bescheid ist übrigens keine reguläre Bauverhandlung vorangegangen. Sie war für den 5. Mai anberaumt. Aufgrund der dazumal noch strengeren Covid-19-Regelungen war eine ordentliche Bauverhandlung zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich – wenige Wochen später wäre das anders gewesen. So gab es für die zur Verhandlung geladenen Parteien am 5. Mai Einsichtnahme in die Akten und Pläne inklusive ­Parteiengehör.