Feste im Corona-Sommer: Kufsteins Veranstalter trotzen der Krise

Kufstein – Abgesagt. Dieses Wort zieht sich diesen Sommer durch alle Veranstaltungskalender. Komplett auf Spaß und Geselligkeit verzichten will man in Kufstein aber trotz Pandemie nicht. Die zweitgrößte Stadt Tirols wird als Veranstaltungshochburg im Unterland gehandelt. Allein Stadt und TVB laden zwischen Mai und Oktober zu 30 Terminen, daneben gibt es noch Höhepunkte wie Ritterfest, Festungs-Konzerte, Operettensommer oder Ebbser Blumenkorso. Es vergeht kein Wochenende, an dem nicht irgendwo „die Musi’ spü’t“. Das soll auch heuer so sein – im Schmalspurbetrieb. Kleiner, feiner, aber dafür aufwändig wie nie.

Wein- statt Menschentrauben soll es heute und morgen geben: Aus dem Weinfest im Stadtpark wird eine Wein­reise in mehrere Lokale. Dort bieten die extra angereisten Winzer ihre Tropfen zur Verkostung an (Infos: www.kufstein.at). Was in den Lokalen passiert, liege letztlich in der Verantwortung der Gastwirte und Besucher, hofft Ebner, dass die Weinfreunde nicht nur Gusto, sondern auch Disziplin mitbringen.