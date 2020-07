Trailrunnerin Kristin Berglund: 90 km am Berg in 24 Stunden

Normalerweise braucht man sechs Tage Zeit, um die ganze Strecke des Weitwanderweges – also 90 Kilometer und 7000 Höhenmeter – zu bewältigen. Das Ganze in unter 24 Stunden abzulaufen, hat der Zillertaler Bergläufer Markus Kröll bereits 2012 geschafft. Er legte den FKT-(Fastest Known Time)-Grundstein am Berliner Höhenweg mit einer Zeit von 23 Stunden und 45 Minuten. Seither kämpfen Elite-Trailrunner darum, diese Zeit zu unterbieten. Aktuell hat hier der Italiener Daniel Jung mit 18 Stunden und 11 Minuten die Nase vorn. Die Schwedin Kristin Berglund hat nun mit einer Zeit von 23 Stunden und 57 Minuten auch für Frauen eine FKT-Vorgabe gesetzt und eröffnet somit die Trailrunning-Battle der Damen am Berliner Höhenweg.