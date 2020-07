„Theater im Park“ mit Klassikschwerpunkt um Jonas Kaufmann

Am 1. Juli hat inmitten der Coronakrise mit dem „Theater im Park“ von Impresario Michael Niavarani und Georg Hoanzl eine neue Freiluftbühne in Wien eröffnet. Im Schwarzenberg-Privatgarten nahe dem Belvedere gelegen, steht hier nun ein hochkarätiger Klassikschwerpunkt an: Nachdem anfangs primär Kabarettgrößen lockten, sind nun Konzerte von drei Klassikstars fixiert - darunter Jonas Kaufmann.