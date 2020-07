Hacker-Angriff auf Twitter-Konten von Promis: Reiche Beute

Unter anderem auf den offiziellen Konten von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk oder Microsoft-Gründer Bill Gates wurde der Eindruck erweckt, die Prominenten riefen zu der Bitcoin-Spende auf - was angeblich mit einer Rückzahlung in doppelter Höhe belohnt werde. Laut der Seite Blockchain.com, die Transaktionen bei Kryptowährungen beobachtet, wurden aufgrund der betrügerischen Aktion Bitcoins im Wert von 116.000 Dollar überwiesen.

„Das Hacken beliebter Accounts zur Verbreitung von Scam-Nachrichten ist nicht neu, ebenso wenig das vermeintliche Versprechen, eine Spende zu verdoppeln. Was in diesem Fall erstaunlich ist, ist das Ausmaß des Angriffs und die Tatsache, dass die Hintermänner die verifizierten Konten vollständig übernommen haben“, sagte Dmitry Galov, Sicherheitsforscher bei der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky. „Die E-Mails wurden geändert, so dass die Account-Eigentümer nicht schnell genug wieder Zugriff erlangen konnten. Dieser Betrug war äußerst effektiv: der von den Opfern eingesammelte Betrag beträgt an die 120.000 US-Dollar, und das innerhalb eines Tages.“