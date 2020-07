Neue Gefechte an Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien

An der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind am Donnerstag erneut Gefechte zwischen den beiden verfeindeten Ländern ausgebrochen. Die beiden Länder gaben einander gegenseitig die Schuld am neuen Aufflammen der Kämpfe. In den vergangenen Tagen starben bei Gefechten auf armenischer Seite vier Menschen, auf aserbaidschanischer Seite zwölf.

Die aserbaidschanische Armee beschieße seit dem frühen Morgen an der Grenze in der nördlichen Region Tawusch „armenische Dörfer mit Mörsergranaten und Haubitzen“, erklärte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Eriwan, Suschan Stepanian. Armenische Soldaten hätten daraufhin „den Panzer des Feindes zerstört und Artillerie-Stellungen, aus denen sie armenische Dörfer beschossen“.

Nach Angaben des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinian gab es nur auf aserbaidschanischer Seite Tote und Verletzte. „Wir haben die Lage unter Kontrolle“, versicherte er bei einer Kabinettssitzung.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte hingegen, die Kämpfe seien ausgebrochen, nachdem die Armenier „aserbaidschanische Dörfer mit großkalibrigen Waffen“ beschossen hätten.

„Eine Artilleriegranate hat unseren Hof getroffen“, sagte Shain Abiyev im aserbaidschanischen Dorf Dondar Guchtschu der Nachrichtenagentur AFP. Dabei seien Eingangstür, Dach und Fenster seines Hauses beschädigt worden. In Dörfern auf beiden Seiten sahen AFP-Reporterinnen offenbar in den vergangenen Tagen zerstörte Fensterscheiben und Dächer.

Hintergrund der Kämpfe ist der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt um Nagorny-Karabach (Berg-Karabach), in dem auch die Regionalmächte Russland und Türkei eine Rolle spielen. Am Sonntag waren die Grenzgefechte eskaliert. Dabei wurden elf aserbaidschanische Soldaten, darunter ein General, sowie ein Zivilist, getötet. Auf armenischer Seite gab es vier Todesopfer.

Am Mittwoch beruhigte sich die Lage allerdings zwischenzeitlich. Nachdem die USA, die EU und Russland die Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen hatten, schwiegen die Waffen einen Tag lang. Die Türkei schlug sich auf die Seite von Aserbaidschan.

Die beiden Kaukasus-Länder Armenien und Aserbaidschan befinden sich seit fast 30 Jahren in einem Konflikt um die Kontrolle über die Region Berg-Karabach. Das mehrheitlich von Armeniern bewohnte Berg-Karabach war zu Sowjetzeiten Aserbaidschan zugeschlagen worden. Pro-armenische Rebellen brachten das Gebiet Ende der 80er Jahre unter ihre Kontrolle. 1991 rief Berg-Karabach seine Unabhängigkeit aus, die allerdings bis heute nicht international anerkannt wird.

Zuletzt hatte es im April 2016 heftige Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach gegeben. Dabei starben mehr als hundert Menschen. 2010 war die bisher letzte große Initiative für einen Frieden zwischen Eriwan und Baku gescheitert.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hatte vor ein paar Tagen kritisiert, die Gespräche zur Beilegung des Konflikts um Berg-Karabach seien festgefahren. In diesem Zusammenhang schloss er einen neuen militärischen Konflikt mit Armenien nicht aus. In der Nacht zum Mittwoch forderten in Aserbaidschans Hauptstadt Baku tausende Demonstranten eine Militäroffensive gegen Armenien.

Ausgebrochen waren die jüngsten Kämpfe jedoch nicht in der Region um Berg-Karabach, sondern in der nördlichen Grenzegion, die in Armenien Tawusch und in Aserbaidschan Towus genannt wird. Der genaue Auslöser ist unbekannt. Experten zufolge eskalierte die Lage womöglich nach einem kleineren Zwischenfall wie Schüssen über die Grenze.