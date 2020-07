Im ältesten Stadtteil von Innsbruck neue Wege gehen

Innsbruck – Anpruggen – so lautet die historische Bezeichnung für den Stadtteil am linken Innufer und heißt so viel wie „an der Brücke“. Konkret an der Innbrücke. Und genau die sollen in Zukunft mehr Menschen überqueren und den ältesten Stadtteil mit Mariahilf und St. Nikolaus besuchen. Unter dem Titel „Anpruggen entdecken“ führt eine neue Handy-App Besucher zu zwanzig Orten, die die Geschichte dieses besonderen Stadtteils geprägt haben.