Erstmals Direktübertragung aus Amphitheater von Epidauros

Erstmals wird eine Vorstellung aus dem monumentalen Amphitheater von Epidauros in Griechenland im Internet gestreamt. Weltweit werden Zuschauer am 25. Juli die Gelegenheit haben, die antike Tragödie „Die Perser“ zu sehen. „Diese erste Live-Übertragung in der Geschichte ist für mich ein Meilenstein“, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag im Staatsfernsehenmit.