Demütigung eines Obdachlosen: 4 Jahre Haft für US-Polizist

Weil er einen Obdachlosen in einer öffentlichen Toilette gedemütigt hat, ist ein früherer US-Polizist im US-Bundesstaat Hawaii zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 44-jährige damalige Beamte habe den Mann im Jänner 2018 gezwungen, ein Urinal abzulecken, teilte die Staatsanwaltschaft in Honolulu am Mittwoch (Ortszeit) mit. Er wurde Medienberichten zufolge aus dem Polizeidienst entlassen.