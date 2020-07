Deniz Yücel will nach Urteil in der Türkei in Berufung gehen

Der „Welt“-Journalist Deniz Yücel hat nach dem umstrittenen Urteil gegen ihn in der Türkei angekündigt, in Berufung zu gehen. „Wir werden natürlich Revision einlegen. Wir haben zehn Tage Zeit dafür, das werden wir ausnutzen“, sagte Yücel am Donnerstag. Er werde solange vor Gericht weiter streiten, bis das „rechtswidrige Urteil“ gegen ihn aufgehoben sei, sagte Yücel.

Yücel wurde in Abwesenheit von einem Gericht in Istanbul wegen des umstrittenen Vorwurfs der „Terrorpropaganda“ zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, neun Monaten und 22 Tagen verurteilt. Vom Vorwurf der „Volksverhetzung“ wurde er hingegen freigesprochen.

Yücel bezeichnete das Urteil als „erbärmlich“, da das Strafgericht eine Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr nicht berücksichtigt habe. Das oberste Gericht der Türkei hatte damals Yücels Inhaftierung für rechtswidrig erklärt. Er wisse nicht, ob sich das Strafgericht aus eigener Entscheidung über das Verfassungsgericht hinweggesetzt oder ob es eine Anweisung aus Ankara gegeben habe. „Der Fall hat gezeigt, wie erbärmlich, wie miserabel es um die türkische Justiz bestellt ist“, sagte Yücel.

Nach Aussagen des Journalisten will die türkische Justiz ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eröffnen. Darin werde ihm vorgeworfen, dass er die Türkei und ihre Symbole verunglimpft habe. Die Justiz berufe sich dabei auf seine Einlassung vor Gericht, als er sich schriftlich verteidigte, sowie auf einen seiner Artikel für die „Welt“ mit dem Titel „Der Putschist“.

Im Gespräch gab Yücel an, dass ihm das Urteil trotz der langen Zeit, die seit seiner Inhaftierung in der Türkei verstrichen ist, nahe gegangen sei. „Dass mich die Sache so aufwühlen würde, hat mich ziemlich überrascht. Das hätte ich nicht nach der langen Zeit gedacht. Denn ich bin ja hier in Freiheit“, sagte Yücel mit Blick auf sein Leben in Deutschland. „Ich denke, es liegt daran, dass durch dieses Urteil diese lange Kette von Unrecht nicht geendet ist, sondern sich nun weiter fortsetzt.“