Erneut Demonstrationen in Sofia gegen Bulgariens Regierung

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben am Donnerstag den achten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borissow demonstriert. Unter den mehr als 18.000 Demonstranten waren viele junge Menschen, die „Rücktritt“ und „Mafia“ skandierten. Sie legten den Verkehr in der Innenstadt für sieben Stunden lahm.