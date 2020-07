Frauenleiche in NÖ entdeckt: Obduktion angeordnet

Nach der Entdeckung einer Frauenleiche in einem parkenden Auto in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) am Donnerstag ist eine Obduktion angeordnet worden. Die Polizei geht nach Angaben von Sprecher Johann Baumschlager vom Freitag jedoch nicht von Fremdverschulden aus. Geklärt wurde indes auch die Identität der Toten, es handelt sich um eine 78-Jährige, die zuvor abgängig gemeldet worden war.