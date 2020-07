SPÖ ortet in Causa Ibiza ein „ÖVP-Leak“

Das Dokument hatte am Donnerstag WKStA-Staatsanwalt Gregor Adamovic bei seiner Befragung den Abgeordneten im Ausschuss vorgelegt. Dies habe ein anonymer Informant der WKStA zukommen lassen. Laut einem beigefügten Schreiben ist das Papier zwecks „dirty campaigning“ gegen die WKStA auch an Medien gegangen. Das Papier trage offenbar ein Wasserzeichen der ÖVP und soll aus den U-Ausschuss-Akten stammen.

Deutsch erinnerte an ein Hintergrundgespräch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Medienvertretern, indem dieser die WKStA kritisiert hatte. Kurz habe damals von Roten Netzwerken in der Justiz fabuliert und der WKStA vorgeworfen, Daten illegal weiterzugeben, so Deutsch: „Wie sich heute herausstellt, war es die ÖVP selbst, die Daten leakt, um es der WKStA in die Schuhe zu schieben“.