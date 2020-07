Verrückte Nachspielzeit brachte Wacker eine 3:4-Niederlage

Ried –Verrückter geht es kaum: In der 93. Minute glich der FC Wacker in Ried zum 3:3 aus, um am Ende im Gegenzug doch noch das 3:4 zu kassieren. Schon zuvor hatten die Innsbrucker zahlreiche Top-Chancen liegen gelassen ....

Aber von Anfang an: War es für die Kicker des FC Wacker gestern eine zusätzliche Motivation, dass ihr baldiger Trainer Daniel Bierofka auf der Tribüne saß? Man hätte es fast so interpretieren können, denn die Tiroler starteten wie aus der Pistole geschossen:

Das Match begann dann auch genau so wie jenes in Kapfenberg geendet hatte: mit einem Kopfballtreffer von Stefan Meusburger. Nach zwei Minuten wuchtete der Steirer eine Gallé-Freistoßflanke zur schwarzgrünen Führung ins Netz. Und die überforderten Rieder hatten Glück, dass sie nicht schnell deutlich in Rückstand lagen, doch Markus Wallner (5. Minute) und Alex Gründler (7.) ließen beste Chancen liegen. Erst nach knapp 20 Minuten kamen die Wikinger besser ins Spiel, was im 1:1-Ausgleich durch Julian Wießmeier gipfelte (23.).