Steinbockzentrum in St. Leonhard im Pitztal offiziell eröffnet

St. Leonhard i. P. – Am Schro­fen in St. Leonhard im Pitztal hat ab sofort das Steinbockzentrum geöffnet. Für einen ersten Lokalaugenschein war die Landesspitze mit LH Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe im Tiroler Oberland gekommen. 3,7 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Als Projektpartner treten neben dem Land Tirol auch die EU (Regio Imst), der Tourismusverband Pitztal, der Tiroler Landesjägerverband und die Gemeinde St. Leonhard in Erscheinung. Momentan werden hier sieben Steinböcke in einem für Besucher geöffneten, 2500 Quadratmeter großen Gehege beherbergt.