Ist das Thema „Kampf gegen den Klimawandel“ in der Corona-Krise zu kurz gekommen?

Magnus Brunner: Das Klimathema ist in der Wahrnehmung in den Hintergrund gedrängt worden. Umso wichtiger ist es, dass wir nun beim Hochfahren der Wirtschaft den Klimaschutz und die Energie- und Umweltpolitik in den Mittelpunkt stellen, denn die Klimakrise gibt es immer noch.