Innsbruck – Als ob es in den vergangenen zwei Jahren nicht schon genügend Aufregung um die Mehrkosten beim Neubau der Patscherkofelbahn gegeben hat. Die Kosten haben sich von anfangs geschätzten 34,4 auf 63,3 Millionen erhöht. Zusammen mit dem Rückkauf der alten Bahn, der Nachnutzung der alten Talstation in Igls sowie dem geplanten Sportbereich müssen schlussendlich 80 Millionen Euro aufgewendet werden. Bei Realisierung der Rodelbahn und des Schwimmteichs bis zu 87 Mio. Harsche Kritik gibt es deshalb nicht nur an den politischen Verantwortlichen, sondern auch an der Kontrolle.