Sigmund Freud Museum öffnet nach Umbau wieder Ende August

Das Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19 in Wien-Alsergrund öffnet nach 18-monatiger, durch die Coronapandemie verlängerter Sanierungs- und Umbauphase am 29. August wieder für Besucher. Der „Ursprungsort der Psychoanalyse“, an dem Sigmund Freud fast ein halbes Jahrhundert lang lebte und arbeitete, präsentiert sich mit modernisierten und erweiterten Museumsflächen, teilte das Museum mit.