SV Mattersburg sucht dringend neue Geldquellen

Als am Dienstag nach Bekanntwerden des Bankenskandals die ersten Schockwellen über Mattersburg hinwegbrausten, schloss sich beim dortigen Fußball-Erstligisten flott die Wagenburg. Heraus trat bis jetzt nur Franz Ponweiser. „Der aktuelle Vorstand versucht derzeit, den Sponsor-Entfall zu kompensieren. An dem wird mit Hochdruck gearbeitet“, sagte der Coach am Freitag zur APA - Austria Presse Agentur.

Bis zum kommenden Freitag müssen die Burgenländer ihre finanzielle Situation an den Senat 5 der Bundesliga melden. Im Idealfall soll dann feststehen, wer Puchers Nachfolger wird. Richard Woschitz, ein in der Baubranche tätiger Unternehmer und derzeit Vizepräsident des SVM, wird das am ehesten zugetraut. Die Vorstandsmitglieder gaben auch nach einer Sitzung am Donnerstagabend bis Freitagnachmittag keine offizielle Stellungnahme ab.