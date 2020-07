Doskozil drängt auf Entscheidungen zu Bundesheer

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Freitag in Hinblick auf die künftige Organisation des Bundesheeres und die Eurofighter-Causa schnelle Entscheidungen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gefordert. Außerdem müsse das Budget so angepasst werden, dass das Heer seinen Aufgaben im In- und Ausland nachkommen könne, betonte Doskozil. Die ÖVP schoss schnell zurück.