US-Richterin Ginsburg erneut an Krebs erkrankt

Die älteste Richterin am Supreme Court der USA, die 87-jährige Ruth Bader Ginsburg, ist erneut an Krebs erkrankt. Die liberale Ikone habe bereits am 19. Mai eine Chemotherapie begonnen, die positive Ergebnisse zeige, hieß es am Freitag in einer vom höchsten US-Gericht veröffentlichten Erklärung. Betroffen sei die Leber.

Die Chemotherapie, die sie im zweiwöchentlichen Rhythmus fortsetze, erlaube ihr, an ihrem Arbeitsalltag festzuhalten. „Ich habe oft gesagt, dass ich Mitglied des Gerichts bleiben werde, so lange ich die Arbeit mit voller Kraft erledigen kann“, erklärte Ginsburg. „Dazu bin ich nach wie vor vollständig in der Lage.“

Ginsburg war am Dienstag wegen des Verdachts auf eine Infektion zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Baltimore aufgenommen und am Folgetag wieder entlassen worden. Ihre jüngsten Krankenhausaufenthalte stünden nicht im Zusammenhang mit der Krebserkrankung, erklärte Ginsburg. Ihr seien Gallensteine entfernt und eine Infektion behandelt worden.

Die 87-Jährige ist die wohl bekannteste Richterin am Obersten Gericht der USA, dem eine politisch wichtige Rolle zukommt. Sie ist für ihre scharfe Argumentationsweise und als Vorreiterin für Frauenrechte bekannt. Vielen Liberalen gilt sie als lebende Legende.