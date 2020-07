„I bin der rote Faden“: Claudia Koreck mit neuem Album

Freiheit bedeutet aber auch, Entscheidungen treffen zu müssen. „Nach zwei Konzeptalben wollte ich vom Sound her mal was komplett Neues machen“, so die Mittdreißigerin lachend. „I bin der rote Faden und mache kompromisslos, was ich will.“ Dazu gehören bei aller Neugier und Positivität auch wieder intime und grüblerische Gitarrenballaden wie „Nia zufriedn“ oder die bluesinfizierte Nummer „Aufgwacht von den Douden“.