Folter: Frankreich ermittelt gegen Abu Dhabis Kronprinzen

Die französische Justiz hat im Zusammenhang mit Foltervorwürfen Ermittlungen gegen Abu Dhabis Kronprinzen Scheich Mohammed bin Sayed al-Nahyan eingeleitet. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Ermittlerkreisen erfuhr, wird dem Thronfolger Mittäterschaft bei Folterhandlungen in Gefängnissen im Bürgerkriegsland Jemen zur Last gelegt. Ein Ermittlungsrichter soll den Vorwürfen nun nachgehen.