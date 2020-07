„Erlebnis Haydn“ in NÖ mit 16 Veranstaltungen

Unter dem Motto „Erlebnis Haydn“ startet die „Haydnregion Niederösterreich“ nach einer coronabedingten Verschiebung nun am 8. August ihr angepasstes, verkleinertes Programm. Bis 13. Dezember sind im „Römerland Carnuntum“ an neun Standorten in acht Gemeinden im Bezirk Bruck an der Leitha 16 Veranstaltungen rund um Joseph und Michael Haydn zu erleben.