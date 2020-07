Burgenland: Mutter soll Kind Messer in Brust gestoßen haben

Die Mutter eines Neunjährigen soll am Donnerstag im Bezirk Eisenstadt ihrem Sohn ein Messer in die Brust gerammt haben. Der Vater brachte das Kind ins Spital, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Der Zustand des Buben sei stabil, die Verletzung sei „nicht sehr schwer“ gewesen. Die Tat dürfte auf eine Psychose der Frau zurückzuführen sein.