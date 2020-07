Kern nennt Kurz in Sachen Wirecard „notorischen Lügner“

Kurz hatte zu einer behaupteten ÖVP-Nähe Brauns, weil dieser in einem „Think Tank“ von Kurz war und an die ÖVP gespendet hat, in der „ZiB2“ festgehalten, dass Braun auch an die NEOS gespendet und auch ein gutes Verhältnis zum früheren SPÖ-Vorsitzenden Kern sowie zu FPÖ-Politikern gehabt habe. Kurz hatte außerdem Braun als „einen der erfolgreichsten Manager im Digitalbereich“ im deutschsprachigen Raum bezeichnet.