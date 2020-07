Aktuell 134 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Coronvirus-Infizierten klettert weiter in die Höhe: In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 134 neue Fälle dokumentiert, die meisten davon in Wien. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle am Samstag (Stand 9.30 Uhr) auf 19.573. Aktiv infiziert sind 1.361 Menschen in Österreich.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden in Wien mit 52 neuen Fällen. In Oberösterreich kamen 36 Neuinfektionen hinzu, in Niederösterreich 17, in Salzburg 13, in der Steiermark zwölf. Einstellig waren die Neuinfektionen in drei Bundesländern: Zwei gab es in Kärnten und jeweils eine in Tirol und Vorarlberg. Kein Covid-19-Fall wurde hingegen im Burgenland verzeichnet.