Schwester von getötetem Blogger: Kadyrows Spione abschieben

Die Schwester des in Gerasdorf bei Wien ermordeten tschetschenischen Exil-Bloggers Mamichan U. alias Martin B. fordert in einem Interview mit „profil“ ein konsequenteres Vorgehen gegen in Österreich lebende „Agenten“ der tschetschenischen Regierung. „Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass jemand in Österreich wegen seiner Meinung getötet wird“, so die seit 2013 in Wien lebende Meli M.