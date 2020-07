Neuer Vorschlag Michels kommt Nettozahler-Allianz entgegen

Zu Beginn des zweiten Gipfeltages in Brüssel hat EU-Ratspräsident Charles Michel den EU-Staats- und Regierungschefs einen neuen Kompromissvorschlag für den Wiederaufbau in der Europäischen Union unterbreitet. Darin kommt Michel der Nettozahler-Gruppe der „Sparsamen Vier“, der auch Österreich angehört, weiter entgegen, wie am Samstag aus Diplomatenkreisen verlautete.