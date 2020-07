Diskus-Ass Weißhaidinger in Graz mit 63,49 m konkurrenzlos

Lukas Weißhaidinger ist beim Austrian Top Meeting der Leichtathleten in Graz im Diskusbewerb nicht gefordert worden. Der WM-Dritte gewann bei seinem viertletzten Saisonstart am Samstag mit 63,49 m vor Will Dibo (Feuerwehr Wien) mit 51,91 m. „Die Siegerweite kann sich bei diesen Bedingungen wirklich sehen lassen“, sagte der Oberösterreicher nach dem Wettkampf bei Temperaturen um 15 Grad.