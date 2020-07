EU-Gipfel auf Sonntag vertagt

Nach Angaben von Diplomaten soll Michel am Sonntag einen neuen Kompromissvorschlag unterbreiten. Diplomaten erwarteten ein weiteres Entgegenkommen an die Nettozahler-Gruppe der „Sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden). Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach am Samstagabend von einem „Patt“ in den Gesprächen und übte scharfe Kritik an den „Sparsamen Vier“.