Tödlicher Motorradunfall in Vorarlberg

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in Vorarlberg gekommen. Gegen 17:13 Uhr habe ein 48-jähriger Motorradfahrer auf der Montfortstraße in Götzis in einer Rechtskurve mit dem Rahmen des Motorrades den Boden gestreift. Dadurch dürfte er die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben und kollidierte daraufhin mit einem Felsvorsprung, teilte die Polizei am Samstagabend mit.