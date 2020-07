Schwerer Bootsunfall auf der Salza im Bezirk Liezen

Ein schwerer Bootsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Salza im Bereich Palfau in Landl (Bezirk Liezen) ereignet. Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land sei dabei bis zur Bergung unter Wasser eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei mit. Sie sei per Tau geborgen und unter ständiger Reanimation in das Krankenhaus Amstetten geflogen worden. Sie befinde sich in kritischem Zustand.