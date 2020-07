Syrer wählen inmitten von Wirtschaftskrise neues Parlament

Landesweit öffneten am Sonntag um 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MEZ) mehr als 7.400 Wahllokale, wie die Wahlkommission mitteilte. Es ist der dritte Urnengang seit Beginn des Bürgerkriegs in dem arabischen Land vor neun Jahren - und der erste, der auch in ehemaligen Rebellenhochburgen abgehalten wird. Gewählt wird auf jenen rund 70 Prozent des Staatsgebiets, die sich unter Kontrolle Assads befinden. Mit Unterstützung Moskaus hatte Assad seine Kontrolle über das Land in den vergangenen zwei Jahren erheblich ausgeweitet.