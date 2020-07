Traktoranhänger prallte in Tirol gegen Pkw - Vier Verletzte

Der Zusammenstoß eines Traktoranhängers mit einem Pkw in Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) hat Samstagnachmittag vier Verletzte gefordert. Ein 38-Jähriger war mit seinem Traktor auf der Thierseestraße unterwegs, als der leere Anhänger in einer Kurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.