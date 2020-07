Spanier Rahm im „Memorial“ vor Schlusstag vier Schläge voran

Der Spanier Jon Rahm startet mit vier Schlägen Vorsprung in den Schlusstag des „Memorial“-Golfturniers in Dublin (Ohio). Dem 25-Jährigen gelang am Samstag bei dem 9,3 Millionen-Dollar-Turnier dank vier Birdies in Folge im Finish eine 68er-Runde, damit ließ er Ryan Palmer und Tony Finau (beide USA/jeweils 73) deutlich hinter sich. Sepp Straka fiel ans Ende der Preisgeldränge zurück.