EU-Ratspräsident Michel setzt Beratungen bei EU-Gipfel fort

Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas rief dazu auf, die „Show“ zu beenden. „Jeder weiß, dass die Zeit drängt & was zu tun ist“, twitterte der Vizepräsident des Europaparlaments am Sonntagvormittag. „Es ist keine Frage der Fakten & der Herausforderungen. Die Runde ist gespalten in: Fakten vs. Taktik, Verantwortung vs. Show, Rechtsstaatlichkeit vs. Missbrauch, Zukunft vs. Populismus“, kritisierte er.