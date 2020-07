Velden – Mit seiner erst kürzlich angetrauten Ehefrau Simone kam Ottfried Fischer an den Wörthersee. Offizielle Begründung: Flitterwochen. Aber da war noch was: Im heimatlichen Velden arbeitet Spezi Otto Retzer derzeit an einem Porträt anlässlich seines 75. Geburtstages. „Otto Retzer – Der Film meines Lebens“ wird an diesem Tag (13. September, Servus TV) ausgestrahlt. Und Retzer zuliebe kam Fischer trotz schwerer Erkrankung ausnahmsweise noch einmal vor die Kamera.