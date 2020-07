FPÖ NÖ zahlte jahrelang Klubförderungen an Rallye Team

Der Landtagsklub der FPÖ Niederösterreich hat fast 10.000 Euro jährlich an das Rallye Team Franz aus Waidhofen an der Thaya gezahlt. Dabei handelte es sich laut der Tageszeitung „Der Standard“ und dem Nachrichtenmagazin „profil“ um zweckgebundene Klubförderungen für die Landtagsarbeit, die die blaue Fraktion heuer im Ausmaß von 913.000 Euro erhielt. Die Freiheitlichen wiesen Vorwürfe zurück.

Problematisch sei für den auf Parteifinanzierung spezialisierten Politologen Hubert Sickinger die Verwendung zweckgebundener Klubförderungen für Werbezwecke, denn diese sei für die parlamentarische Arbeit im Landtag vorgesehen. „In Wirklichkeit ist das Öffentlichkeitsarbeit für die Landespartei, finanziert vom Landtagsklub. Die Partei dürfte das aber vom Klub nicht annehmen. Das ist also eine unzulässige Spende vom Klub an die Partei“, erklärte Sickinger.

Waldhäusl rechtfertigte die Zahlungen am Sonntag gegenüber dem ORF. Der freiheitliche Landesklub finanziere sich seit seiner Führung sowohl aus Klubförderung als auch aus Überweisungen der Partei und freiwilligen Abgaben der Mandatare. Letztere sollen pro Jahr über 100.000 Euro ausmachen, Waldhäusl selbst zahle als Landesrat knapp 2.000 Euro ein. Mit diesem Geld, nicht etwa mit Klubförderungen, finanziere man soziale Aktivitäten, helfe bedürftigen Menschen und unterstütze Sportveranstaltungen. „Wir sind nicht einmal im Bereich einer Grauzone, weil das ist eine ganz klare Geschichte“, so der Landesrat.

Auch die Grünen übten Kritik: „Klubgelder sind eindeutig der Verwendung für parlamentarische Arbeit vorbehalten - Sponsoring von Rallye-Teams gehört eindeutig nicht dazu, daher liegt hier ein Missbrauch vor“, so Landessprecherin Helga Krismer. „Die Grünen als Oppositionsklub haben keinerlei Klubgelder, während die NÖ Regierungsparteien offenbar so viel an finanziellen Klubmitteln bereitgestellt bekommen, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen“, legte sie nach. Die ÖVP Niederösterreich wollte sich laut einem Sprecher zu der Causa erst äußern, „wenn sich die Verdachtsmomente erhärten“. Der niederösterreichische SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller teilte über einen Sprecher auf Anfrage mit, keine Gerüchte kommentieren zu wollen.