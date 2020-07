Migranten in LKW in Griechenland entdeckt

Die griechischen Sicherheitskräfte haben am Wochenende 28 Migranten daran gehindert, auf Fähren oder Segelbooten von Griechenland nach Italien zu gelangen. Zudem wurde eine Schlepperbande ausgehoben, die systematisch Migranten auf der Route Griechenland-Italien nach Westeuropa gebracht haben soll.

Fünf Migranten entdeckte die Küstenwache im Hafen von Igoumenitsa. Sie hatten sich in einem Lastwagen versteckt, der mit einer Fähre nach Italien gebracht werden sollte, wie die Küstenwache am Sonntag mitteilte. Am Vortag waren nach Angaben der Polizei sechs mutmaßliche Mitglieder einer Schlepperbande und 23 Migranten festgenommen worden.