Tausende bei Wahlkampfauftritt von Oppositioneller in Minsk

Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in Belarus sind bei Wahlkampfauftritten der Opposition Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Bis zu 7.000 Menschen sollen sich an einem zentralen Park in der Hauptstadt Minsk versammelt haben, teilte die Menschenrechtsorganisation Wesna lokalen Medien zufolge am Sonntag mit.