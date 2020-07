EU-Marathongipfel zum Aufbau-Fonds in kritischer Phase

Nach drei Tagen zäher Verhandlungen ist der EU-Sondergipfel am Sonntagabend in die Zielgerade eingebogen. Bei einer Plenarsitzung unterstützten Diplomatenangaben zufolge 22 der 27 Mitgliedsstaaten einen Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel zum billionenschweren Finanzpaket, doch stemmte sich eine kleine Nettozahlergruppe rund um Österreich dagegen.

Gestritten wurde über die Dotierung des EU-Aufbaufonds, der nach dem Willen der EU-Kommission und der großen Mitgliedsstaaten zu 500 Milliarden Euro aus Zuschüssen und 250 Milliarden Euro aus Krediten bestehen soll. Nachdem Michel den „Sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden) schon am Samstag mit einem Kompromissvorschlag entgegen gekommen war, lotete er am Sonntag eine weitere Senkung der Zuschüsse auf 400 Milliarden Euro aus, wie Diplomaten bestätigten.

Umstritten war auch die Frage des Rechtsstaatsmechanismus. Auch hier drängten die fünf Nettozahlerländer darauf, die Kriterien nicht aufzuweichen. Die Fronten in dieser Frage seien „verhärtet“, sagte ein Diplomat am Sonntagabend. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor betont, dass man keinen „faulen Kompromiss“ zustimmen werde. Er äußerte sich, nachdem der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ein nationales Vetorecht in dieser Frage vorgeschlagen hatte. Dies hätte den Mechanismus ad absurdum geführt, weil ein Mitgliedsstaat EU-Gelder nur verlöre, wenn er sich auch selbst Rechtsstaatsverletzungen attestierte.

Bei den Gipfelteilnehmern waren am Sonntag die Nerven zunehmend blank gelegen. So rüffelte der italienische Premier Giuseppe Conte laut einem Diplomaten seinen niederländischen Amtskollegen Mark Rutte wegen dessen harter Haltung. „Du bist vielleicht ein Held in deiner Heimat für ein paar Tage, aber nach ein paar Wochen wirst du vor allen europäischen Bürgern dafür verantwortlich gemacht werden, dass du eine angemessene und effiziente europäische Antwort blockiert hast“, sagte Conte nach Angaben des italienischen Diplomaten bei einem der zahlreichen Kleingruppentreffen im Laufe des Tages. Michel hatte den eigentlich bis Samstag angesetzten Gipfel in den Sonntag verlängern lassen. In großer Runde ließ er die Staats- und Regierungschefs aber erst nach 19 Uhr zum Abendessen zusammenkommen.