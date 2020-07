EU-Gipfel zu Corona-Krisenpaket geht in den vierten Tag

Beim Brüsseler Sondergipfel haben die 27 EU-Staaten auch in der Nacht auf Montag einen Kompromiss im Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket gesucht. Das bereits am Freitag begonnene Treffen zog sich damit in den vierten Tag hinein. Nachdem am späten Sonntagabend das Scheitern nahe schien, verteilten sich die Staats- und Regierungschefs in kleinere Gruppen und verhandelten weiter.