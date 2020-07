Spanier Rahm dank Memorial-Sieg neue Nummer eins im Golf

Der Spanier Jon Rahm hat das Memorial Tournament gewonnen und dadurch Rory McIlroy von der Spitze der Golf-Weltrangliste verdrängt. Der 25-Jährige spielte am Sonntag in Dublin im US-Bundesstaat Ohio bei widrigen Bedingungen mit Wind und Regen zwar nur eine 75er-Runde, hatte am Ende aber dennoch drei Schläge Vorsprung auf den US-Amerikaner Ryan Palmer.

Nach einer Schwächephase gelang ihm am 16. Loch ein starker Schlag aus dem tiefen Gras direkt ins Loch. „Dass der Ball rein ist, das war unglaublich. Das war genau das, was ich gebraucht habe“, freute sich Rahm. Über Rang eins in der Weltrangliste meinte er: „Das werde ich in ein paar Tagen realisieren.“ Der Nordire McIlroy kam nach einer 78er-Runde zum Abschluss nur auf Rang 32.