Die Tücken bei der Suche nach dem Problemwolf

Vier tote Schafe wurden am Montag in Kössen, ein weiteres in der Nachbargemeinde Walchsee entdeckt. Die Kadaver wurden amtstierärztlich untersucht, für den Beauftragten für große Beutegreifer des Landes Tirol, Martin Janovsky, steht fest: „Aufgrund des Rissbildes ergibt sich hier ein konkreter Wolfsverdacht.“ Es wurden Proben entnommen, bei denen nun eine DNA-Analyse vorgenommen werden soll. Es ist nicht das erste Mal, dass heuer in der Region wohl ein Wolf sein Unwesen trieb.