Piraten verschleppen Tanker-Besatzung vor Küste von Benin

Piraten haben vor der westafrikanischen Küste einen großen Teil der Besatzung eines griechischen Tankers entführt. 13 der 19 ukrainischen und russischen Seeleute an Bord seien verschleppt worden, erklärte das Unternehmen Alison Management Corp am Montag. Der Tanker „MV Curaçao“ sei am Freitag rund 210 Seemeilen vor der Küste Benins überfallen worden.